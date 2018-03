Van de Sanden verslaat Lieke Martens in CL

Lieke Martens, die de hele wedstrijd speelde, zag Amel Majri vlak voor de rust de score openen namens Lyon. Patricia Guijarro maakt in de 72ste minuut de gelijkmaker. De Noorse Ada Hegerberg besliste acht minuten later de wedstrijd in Frans voordeel.



Shanice van de Sanden viel in de 67ste minuut in voor Delphine Cascarino.