Van den Brom: Die achtste plek, dat kan gewoon niet

Een dag na het debacle bekeek Van den Brom de statistieken van het duel. ,,Daarin viel het me op dat we 34 keer in het zestienmetergebied van Willem II waren geweest. We hebben ook zestien kansen gehad. Jeetje mina, als je dan niet scoort dan is dat ongelofelijk. Willem II creëerde nauwelijks kansen en scoorde wel twee keer. Voor mij is het pas crisis als we ook geen kansen meer creëren. Eens moet die bal goed vallen. Aan de data die ik binnenkrijg zie ik niet zoveel anders. Maar het is ook een gevoel natuurlijk. Dat is nu anders.”



Eind oktober kende AZ ook al een kortstondige crisis toen er drie keer op rij werd verloren (van Ajax, FC Utrecht en Heerenveen). AZ richtte zich toen op met kleine overwinningen op De Graafschap en ADO Den Haag maar voor een vast verblijf in de subtop is meer nodig dan dat.



Tegen Willem II viel ook andermaal de zwakke verdediging van de Alkmaarders op. In de eerste veertien wedstrijden vorig seizoen, toen Stijn Wuytens nog fit was en altijd meespeelde, kreeg AZ vijftien doelpunten tegen. Dat zijn er nu zeven meer.