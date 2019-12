Van den Brom gaat ingrijpen na nieuwe nederlaag

Seuntjens behoedt De Graafschap voor nederlaag tegen Go Ahead Eagles

16:57 DOETINCHEM - De Graafschap is tegen Go Ahead Eagles ontsnapt aan de tweede nederlaag in een week. De Doetinchemse eerstedivisionist hield zondagmiddag, zes dagen na de eerste competitienederlaag bij Jong AZ (2-1), een punt over aan de beladen clash op De Vijverberg: 1-1. Ralf Seuntjens zorgde in de slotfase uit een strafschop voor de gelijkmaker.