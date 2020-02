Van den Brom is de koning van het bekertoernooi

Geen enkele coach komt in de buurt van Van den Brom. Zo leidde de 56-jarige coach AZ in het seizoen 2015/2016 naar de halve finale, waarin latere winnaar Feyenoord met 3-1 te sterk bleek. Het seizoen daarna stoomde hij met AZ zelfs door tot de finale, maar Van den Brom verloor van zijn oude club Vitesse (0-2).| Bekijk hier de samenvatting van Go Ahead Eagles - FC Utrecht (Premium)

Ook een jaar later bereikte AZ de halve finale en zelfs de finale, maar opnieuw ging het onderuit. In de Kuip verloren de Alkmaarders met 3-0 van Feyenoord. Cupfighter Van den Brom bereikte afgelopen seizoen voor de vierde keer in zijn carrière de halve finale van het bekertoernooi, maar Willem II maakte na strafschoppen een einde aan Van den Broms bekersprookje.

Door de zege op AZ bevestigt Van den Brom ook bij FC Utrecht zijn status als topcoach in de KNVB-beker. Het is de vijfde keer op rij dat hij de halve finale bereikt. De coach die in de afgelopen vijf seizoenen nog het dichtst bij de Amersfoorter in de buurt kwam, is Giovanni van Bronckhorst. De voormalig Feyenoord-coach zat driemaal bij de laatste vier.

Ook met andere clubs liet Van den Brom zien dat het bekertoernooi hem goed ligt. Met AGOVV, destijds de nummer 18 van de Jupiler League, bereikte hij in 2007/2008 de achtste finales. Bij Vitesse was in 2011/2012 de kwartfinale het eindstation. ,,De vijfde keer een halve finale op rij is leuk, maar het zegt ook niks. Iemand vroeg net: hoe vaak heb je hem gewonnen? Ja, nul… Dat zegt meer dan vijf keer de halve finale achter elkaar. Maar het is wel mooi. Want we hebben binnen de club de beker op een voetstuk geplaatst.”