Van den Brom: Niet alles wat we hebben opgebouwd, is nu verloren

,,Daarin moet je ook meenemen dat we al na zes minuten 2-0 achterstaan en sommige spelers misschien wel helemaal niet de bal hebben gehad. Niet alles wat we in een paar wedstrijden hebben opgebouwd, is nu ineens verloren. Uiteindelijk komen we hier sterker uit.”



Dat zal hoogstwaarschijnlijk zonder Ron Vlaar zijn. De aanvoerder trainde deze week slechts individueel vanwege een kniekwetsuur waar hij al eerder last van had. Rens van Eijden vervangt de oud-international van Oranje in het hart van de defensie.



Van den Brom zag voor de tv dat Feyenoord in de Champions Leaguewedstrijd tegen Napoli ook een matige generale kende. ,,Ze zitten even in de hoek waar de klappen vallen. Met veel geblesseerden. Maar Feyenoord zal wel iets bedenken voor zondag, lijkt me.”



Bij AZ-Feyenoord denkt Van den Brom in eerste instantie aan de editie van begin 2016 toen Vincent Janssen Feyenoord slachtte met een hattrick. ,,Maar ik denk ook aan vorig seizoen toen we als favoriet aan de wedstrijd begonnen maar we na één helft al met 3-0 achter stonden.”