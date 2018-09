Van den Brom weet nog niet wie Boadu moet vervangen

,,Die knoop ga ik nog doorhakken'', zegt de AZ-trainer in de aanloop naar de uitwedstrijd zondag tegen FC Groningen.



Boadu liep vorige week tegen Feyenoord (1-1) een zware enkelblessure op en werd vrijdag geopereerd. ,,Zijn kwaliteiten zijn bekend, die gaan we enorm missen. Maar ook zijn persoonlijkheid in de groep'', zegt Van den Brom over de zeventienjarige aanvaller, die dit seizoen een basisplaats had veroverd. ,,Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht en inspireert anderen. We zijn meer dan alleen een speler kwijt.''



AZ mist behalve Boadu ook de geblesseerde verdediger Ron Vlaar. Voor Marko Vejinovic, die maandag in een oefenwedstrijd zijn eerste speelminuten maakte na een zware knieblessure, komt het duel met Groningen te vroeg. ,,Maar ik denk dat het niet lang meer gaat duren voordat hij terug is.''