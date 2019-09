Van den Brom zoekt naar vastigheden die AZ in De Kuip wél toonde

Door Tim Reedijk



Natuurlijk had John van den Brom gezien hoe het supertrio van AZ – Myron Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi – het machteloze Feyenoord gisteren in De Kuip over de knie legde. ,,Daar heb ik gisteren wel van genoten”, vertelt de Amersfoorter. ,,Je ziet dan dingen waar we bij AZ jaren mee bezig zijn geweest. Die automatismen en vastigheid zoeken wij nog. Hoe vaker je met een vast elftal speelt, hoe beter dat is voor het elftal.”



In dat licht bezien is het ongunstig dat Van den Brom zondag tegen Willem II waarschijnlijk niet kan beschikken over liefst drie aanvallers. Officieel tellen ze nog als twijfelgeval, maar Adrián Dalmau, Jean-Christophe Bahebeck en Patrick Joosten hebben de hele week niet met de groep getraind en sluiten waarschijnlijk morgen aan. Wél trainde Joris van Overeem op gedeeltes na de hele week met de groep. Hij is voor zondag nog geen optie.



Van den Brom benadrukte vanmiddag na wisselvallige resultaten in de eerste zeven wedstrijden meermaals dat het tijd is voor een overtuigende overwinning van zijn ploeg. ,,Gewoon een lekkere wedstrijd waarin alles klopt, het elftal staat. Iedereen die ervoor gaat, elkaar helpt en aanvult, dat we kansen wél afmaken. Natuurlijk wil ik graag, want ik merk ook op dat wij een veel hoger niveau op trainingen halen dan in wedstrijden. Daar is het verval soms best wel groot.”