Van der Gaag blij met Van Duinen: Maar hij is niet de verlosser

Mike van Duinen keert mogelijk zondag alweer terug in de basis, in Excelsiors uitduel bij AZ. De spits, die door een cyste in zijn knie maanden niet kon spelen, liet afgelopen week in invalbeurten tegen SC Heerenveen (competitie en beker, twee keer een 1-2 nederlaag) al zien voor extra dreiging te zorgen.

Door Tim Niemantsverdriet

Trainer Mitchell van der Gaag is blij dat het snel de goede kant opgaat met Van Duinen. ,,In het bekerduel van woensdag hadden we alleen Zakaria El Azzouzi als aanvaller. Jinty Caenepeel was ziek, Stanley Elbers geblesseerd en voor Mike kwam een basisplaats nog te vroeg. Het is prettig dat we nu weer keuzes hebben. Maar of hij zondag wel fit genoeg is, moeten we nog even afwachten.''

De trainer waakt sowieso voor al te hoge verwachtingen rond zijn spits. ,,Mensen moeten niet denken: Mike is terug, nu komt het allemaal goed. Hij is er in totaal toch bijna drie maanden uitgeweest. Tegen Heerenveen zag je al wel: hij brengt wat meer opportunisme, power, dreiging, heeft schijt aan alles. Maar hij is niet de verlosser.''

Over het penaltyconflict tussen Van Duinen en Zakaria El Azzouzi, die woensdag ruzieden over wie vanaf elf meter zou aanleggen, maakt Van der Gaag zich niet zo druk. ,,Ik zag twee spelers die graag een strafschop wilden nemen, houd wel van een beetje bravoure en lef. Luigi Bruins is de eerste nemer, verder hadden we geen afspraken. Vorig jaar ook niet. Nu komen die er wel, want de verantwoordelijkheid neemt nu toe.''