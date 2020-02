Van der Gaag scoort tegen zijn vader: ‘Hij komt een jaar het huis niet meer in’

Voor de camera’s van FOX Sports lachte pa Van der Gaag een beetje als een boer met kiespijn. ,,Vanuit zijn gezichtspunt is dit een prima goal‘’, sprak de coach van Jong Ajax. ,,Hij komt een jaar het huis niet meer in. Voor hem is het leuk. We zijn sportmannen: hij wil winnen en ik ook. Hij scoort nooit, en nu maakt hij de 3-2.”

En dat na een 2-0-achterstand. ,,We stonden niet helemaal goed, het had misschien wat feller gemoeten‘’, aldus Jordan. ,,Maar net voor rust scoren we 2-1, dat helpt wel. In de tweede helft herpakken we ons, dan doen we het goed. In de rust hebben we gezegd dat we beter kunnen voetballen en dat we niet moesten opgeven. Dan zie je dat we beter zijn en tot goeie kansen komen.”