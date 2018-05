Van der Gaag volgt tegenpool Vreven op bij NAC

Door Yadran Blanco Dat meldden meerdere goed ingevoerde bronnen. De Bredase club reageert zoals bekend pas als de handtekeningen zijn gezet. Voor technisch directeur Hans Smulders is de 46-jarige Van der Gaag de trainer die hij altijd al heeft willen hebben, zijn ideale man. Dat heeft hij zich dikwijls laten ontvallen in zijn directe omgeving. Smulders haalde Van der Gaag in 2015 naar Nederland en stelde hem net voor zijn vertrek naar NAC aan als trainer van FC Eindhoven waarmee hij vierde werd in de eerste divisie. Met Excelsior handhaafde hij zich nadien tweemaal probleemloos in de eredivisie. Met ervaren en door de wol geverfde spelers, hamerend op de discipline en opererend vanuit een strakke organisatie.

Bedachtzaam

Van der Gaag is multilinguïstisch; spreekt Engels, Portugees en heeft gevoel voor de Spaanse taal. Als voetballer speelde hij twee jaar in Schotland bij Motherwell en woonde daarna dertien jaar in Portugal. Het land waar hij verknocht aan is geraakt en zijn eerste stappen zette als zelfstandig hoofdtrainer. Na Maritimo Funchal, Belenenses (beide Portugal), Ermis Aradippou (Cyprus), FC Eindhoven en Excelsior wordt NAC de zesde club van de geboren Zutphenaar. In veel is de gestructureerde Van der Gaag een tegenpool van Vreven. Minder expressief, wars van gedoe, houdt niet van poppenkast en bedachtzaam. Hij is iemand die past binnen het profiel van een trainer, zoals vorige week door technisch directeur Smulders geschetst, die verschillende specialisten bindt en leiding kan geven aan een (grote) groep coaches.

Droomkandidaat

Dat de aanstaande samenwerking nog niet bekrachtigd is, komt mede omdat Van der Gaag volgens de aangehaalde bronnen meerdere ijzers in het vuur had. Hij zou onder andere in beeld zijn geweest bij aan Manchester City gelieerde partners. In afwachting van de uitkomst van de sollicitatieprocedure zou hij NAC al die tijd als zekerheid achter de hand hebben gehouden. Technisch directeur Smulders was immers bereid te wachten op zijn droomkandidaat.



Via NAC, dat een samenwerkingsverband heeft met Manchester City, treedt Van der Gaag via een zijweg toe tot het machtige conglomeraat van de City Football Group die wereldwijd vertakkingen heeft. Van der Gaag wordt door mensen die met hem hebben samengewerkt omschreven als een persoon die stappen willen zetten. Via de City Football Group kan hij later in zijn carrière bijvoorbeeld naar Australië, Japan of de Verenigde Staten verkassen. Vanuit zijn verleden (Schotland, Portugal, Saoedi-Arabië en Cyprus) heeft hij laten zien dat hij niet per se in de traditionele grote voetballanden hoeft te werken. NAC moet de volgende halte worden op voetbalreis.