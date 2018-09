Van der Gaag: Zoveel vraag ik ook weer niet

Zaterdag zei hij dat het een misvatting is om te denken dat alles goed komt. ,,Wat we vandaag hebben laten zien met z’n allen, is heel slecht.” De doorgaans bedachtzame Mitchell van der Gaag kielhaalde na de 3-0-nederlaag tegen VVV publiekelijk zijn spelers. ,,Je moet trots in je flikker hebben en niet angstig zijn en alles ondergaan.”

Gisteren zei de NAC-trainer nog steeds achter zijn woorden te staan. ,,We zijn op dit moment niet op de goede weg. We doen iets niet goed en daar ben ik verantwoordelijk voor. We laten elkaar allemaal in de steek. Als je van Fortuna verliest, dan moet je er als team staan tegen VVV. Dan kan het niet met een paar procent minder. Ik moet de boel aanzwengelen, als staf proberen we zo duidelijk mogelijk te zijn. Voetbal is simpel, het is niet moeilijk.”

NAC kan in het treffen met RKC vanavond, eerste ronde van de KNVB-beker, beschikken over Arno Verschueren. De Belg werd zaterdag weliswaar met twee keer geel van het veld gestuurd, de schorsing telt alleen voor de competitie waardoor de middenvelder zaterdag tegen PSV zijn straf uitzit.

Van der Gaag is niet van plan veel te sleutelen aan zijn elftal ondanks dat de Venlose afstraffing de vierde nederlaag op rij was. ,,We zitten niet in een fase om veel te experimenteren. Ik voer wel enkele wijzigingen door met spelers die niet veel gespeeld hebben. Het enige wat telt, is winnen van RKC. Ik geef mensen geen rust omdat het een bekerwedstrijd is. Soms moet je een signaal afgeven, dat heb ik afgelopen weekend proberen te doen. Loyaal zijn, is goed. Maar ook ik heb mijn grenzen. Als de boodschap niet aankomt, doen we het op een andere manier.”

Vijf verdedigers

De verdedigers zijn al weken onderwerp van discussie. Overstappen naar drie in plaats van twee mandekkers in het centrum in een systeem met vijf verdedigers is een optie. ,,Daar denk ik wel over na. Aan de andere kant, dan gooi ik weer veel over boord. Zeker met de spelers die we gehaald hebben. Het wil ook weer niet zeggen dat als je met veel man achterop speelt, het daadwerkelijk beter gaat. Bij de 1-1 van Fortuna stonden er vrij veel mensen rond onze zestien en toch gaat de bal erin.”

Basis van het elftal

Als voormalig verdediger en Rob Penders als zijn assistent, ook al een oud-verdediger, gaan van der Gaags haren overeind staan van zoveel onkunde in de defensie. ,,Ik zeg altijd: centrale verdedigers zijn de basis van een elftal, zij zorgen voor stabiliteit. Dat betekent dus heel simpel: ballen wegkoppen, de bal naar de juiste kleur spelen en als je een beetje kan tackelen is het al goed. Verder positioneel goed staan en geconcentreerd zijn. Voor de rest hoef je niet zoveel te doen. Dat zijn de dingen die we vragen. We trainen veel op voorzetten en lange ballen die verdedigd moeten worden. Dat is alles wat we vragen. Anders moet je geen centrale verdediger worden.”

Mogelijke opstelling

Van Leer; Sporkslede, Koch, Palmer-Brown, Carolina; Kali, Nijholt / Reuvers; Rosheuvel, Mühren/Ilic, Kastaneer/Fernandes; Te Vrede.