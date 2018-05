Van der Maarel: Ik dacht: hebben we hier nu heel het seizoen voor geknokt

Van der Maarel: ,,We deden in het begin heel veel verkeerd. Ik dacht: hebben we hier nou het hele seizoen voor geknokt. Gelukkig komen we terug tot 3-3. Als je ziet hoe we strijden, dat is geweldig. Zonde dat we de 4-3 tegen kregen. We moeten nu analyseren wat er fout is gegaan in t begin.''



Reza Ghoochannejhad: ,,Als je met 3-0, 4-0 daarnaar toe gaat, dan kan er sprake zijn van verslapping. Dat zal na de 4-3 niet zijn. Nu weet je dat je heel scherp moet zijn. Zij begonnen slap, daar profiteerden wij van.''