Van der Meer: Vergelijk me alsjeblieft niet met Van Basten

Maar zijn winnende treffer tegen Feyenoord, een heerlijke volley, haalde andere emoties naar boven bij de linksback. ,,Ik krijg de lach niet van mijn gezicht. Wist na die goal echt even niet waar ik naartoe moest, wat ik moest doen. Maar ik heb de trainer al gezegd dat dit de laatste keer is geweest dat we het zo doen. Het is niet de bedoeling dat ik alleen nog als supersub gebruikt wordt.”



Het doelpunt riep herinneringen op aan de treffer van Marco van Basten in de gewonnen EK-finale van Nederland in 1988. ,,Die vergelijking wil ik nooit meer horen”, zegt Van der Meer. ,,Ik pas niet in een rijtje met hem. Misschien dat ik ooit op een training op veld 3 de bal ook zo geraakt heb, maar in een echte wedstrijd zeker niet.”