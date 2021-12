Van der Sar: ‘Er zijn altijd clubs die aan de deur kloppen, maar voorlopig zijn we nog niet klaar bij Ajax’

Van der Sar vertelt in zijn eindejaarsinterview aan AjaxTV dat hij met de RvC van Ajax in gesprek is over contractverlenging. ,,Ik lig nog tot oktober 2023 vast, maar we zijn al wel in gesprek met de RvC om dat te verlengen. Er zijn altijd wel clubs die aan de deur kloppen, maar voorlopig zijn we nog niet klaar hier. Stabiliteit is erg belangrijk. Op het veld is dat wat lastiger omdat er altijd interesse is voor de beste spelers van ons, maar dan moet je zorgen dat de rest van de organisatie goed staat en daar een stabiele basis is. Het is heel mooi dat Marc Overmars (technisch directeur), Menno Geelen (commercieel directeur) en Suzanne Adriaansen (manager supporterszaken en wedstrijdorganisatie) zich al voor langere tijd aan de club hebben verbonden.”

Van der Sar zal dus de volgende in dat rijtje worden. Op sportief gebied kijkt hij terug op een mooi 2021 met de landstitel, de bekerwinst en de uitstekende poulefase in de Champions League met zes gewonnen wedstrijden. Wel baalt hij enorm van de stadions die de eerste vijf maanden leeg waren en sinds vorige maand ook weer leeg zijn. ,,Het is kaal, leeg en koud in de stadions zonder publiek, een heel treurig gezicht. Met name voor de clubs uit minder grote landen. Wij zijn nog grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit het stadion. Als daar niemand inzit en we niet 12.000 losse kaarten kunnen verkopen. Afgelopen jaar heeft het ons 33 miljoen euro gekost. We hopen dat het nu minder lang duurt, maar daar is nog niet echt zicht op volgens mij. Het belangrijkste is dat we op het veld goed blijven presteren, dus ver komen in de Champions League en hopelijk weer de landstitel en beker winnen.”

Van der Sar krijgt bij zijn bezoekjes uit het buitenland vaak complimenten over het beleid en spel van Ajax. ,,We verloren Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong na het succesvolle seizoen 2018/2019, maar op die posities staan nu Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. En we zitten nog steeds op hetzelfde niveau. Daar kijken ze in het buitenland wel met bewondering naar, ‘hoe flikken jullie dat toch iedere keer weer?’. Daar zijn we met de trainers en scouts natuurlijk enorm trots op. De beste vier spelers verliezen wij ieder jaar en toch moet je dat niveau blijven houden, van concurreren met de top in Europa en proberen de beste te zijn in Europa.”