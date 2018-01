Van der Sar: Zonder progressie moet ik naar mijzelf kijken

Quote De verloren bekerwedstrijd bij FC Twente was niet dé reden van het ontslag. Een gemiste strafschop bepaalt niet het lot van een trainer. Edwin van der Sar Door Daniël Dwarswaard



Er zijn de afgelopen weken rigoureuze beslissingen genomen om te breken met Keizer en Bergkamp. Waarom?

,,De uitschakeling Europees was natuurlijk direct een enorme domper. Daarna bleef het spel te wisselvallig. Dat past niet bij het ambitieniveau dat wij bij Ajax hebben. De verloren bekerwedstrijd bij FC Twente was niet dé reden van het ontslag. Een gemiste strafschop bepaalt niet het lot van een trainer. Na de verloren thuiswedstrijd tegen Vitesse leek het elftal een last met zich mee te dragen. Toen dachten we: zijn we wel op de goede weg bezig? Daarna hebben we een goede week gehad tegen PSV en AZ, maar het was geen vaste stijgende lijn. Uiteindelijk is er nooit een goed moment voor zo’n beslissing.’’

Maar waarom ook een breuk met Bergkamp, de cultuurbewaker van de club?

,,Discussie over het technische beleid is goed. Maar als je daar niet op één lijn kunt komen, is dat niet goed. Nee, dat gaat niet alleen over het aankoopbeleid. Inhoudelijk wil ik daar niet te veel over zeggen. Het is zaak dat we eerst alles netjes afhandelen. Daarover zijn we nu met elkaar in gesprek.’’

Dennis Bergkamp zegt dat hij recent zijn contract juist kon verlengen.

,,We zijn inderdaad in gesprek geweest over zijn contract. Maar dat ging niet over verlengen, maar over andere voorwaarden.’’



Afgelopen zomer koos je nog voor Bergkamp in het conflict met Peter Bosz.

,,We hebben de beslissing om te breken met Peter Bosz als technisch hart met elkaar genomen. Zo hebben we het met elkaar afgesproken. Dat was een minder zware beslissing dan afscheid nemen van iemand van het technisch hart zoals Dennis.’’



Cru toch dat er tussen die twee beslissingen maar een halfjaar tijd zit?

,,Zeker. Ik ben er ook niet blij mee. Dit was de zwaarste beslissing uit mijn werkende leven geweest.’’

Als het succes nu niet komt? Trek je dan ook je conclusies?

,,We hebben nu drie trainers in een jaar. Dan moet je ook naar jezelf kijken. De titel is natuurlijk het doel, maar voor mij persoonlijk niet de afrekening. Er moet wel genoeg progressie zijn. Dat is niet iets dat vanuit de raad van commissarissen komt, maar hoe ik er zelf naar kijk. Daarover heb ik niet met de rvc gesproken.’’

Bestaat het technisch hart nu nog?

,,Ja, Marc Overmars is er voor voetbaltechnische zaken. Said Ouaali voor de jeugdopleiding. De nieuwe trainer Erik ten Hag zal soms ook aanschuiven. Dus dan hebben we nog altijd drie man die met elkaar kunnen discussiëren. Dennis was verantwoordelijk voor de doorstroming vanuit de jeugd. Dus naar die positie zullen we kijken. Maar het is niet gezegd dat er een extra persoon bij komt.’’