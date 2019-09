Van der Vaart: Oranje is nog niet waar het wil zijn

,,Duitsland heeft een onuitputtelijke aanwas aan talent, maar heeft dat zelf niet eens helemaal in de gaten", zegt Van der Vaart in een Hamburgse krant. ,,Leroy Sané, Julian Brandt, Timo Werner, Kai Havertz, Leon Goretzka, Niklas Süle zijn namen die me als eerste te binnen schieten. Waarschijnlijk ben ik er nog een heleboel vergeten.”



Dat betekent volgens Van der Vaart dat Duitsland op dit moment vermoedelijk wat beter is dan Nederland. Beide landen treffen elkaar vrijdag in het kader van de EK-kwalificatie. ,,Oranje heeft recentelijk gewonnen van Frankrijk, Duitsland en Engeland. Dat zegt natuurlijk wel iets. Maar 'we' zijn nog niet waar we willen zijn.”