Van Dijk: Alle credits voor de bondscoach

De Boer ontregelde Italië met een systeem met vijf verdedigers en zag zijn goed spelende ploeg kansen op de 1-2 missen. Van Dijk: ,,We wisten dat het anders moest dan wat we in de Arena tegen Italië lieten zien als we een resultaat wilden boeken. We hadden het kunnen uitspelen. Maar om hier gelijk te spelen is iets om op voort te bouwen. Want we hebben het bij vlagen goed gedaan, hard gewerkt en waren heel goed georganiseerd.”

Ook Frenkie de Jong vond de organisatie beter. ,,De vorige keer kwamen we tegen Italië verdedigend in te grote ruimtes, nu beter voor elkaar.”

Chagrijn

Na de 0-0 in Bosnië overheerste het chagrijn, nu was er hooguit enige teleurstelling omdat Oranje verzuimde om zelfs meer dan één punt te pakken tegen het sterker geachte Italië. Van Dijk: ,,Die kritiek was misschien ook wel logisch. We hebben een verwachtingspatroon neergezet, de finale van de Nations League gehaald. Het ging allemaal goed. Maar soms zitten er wel eens mindere wedstrijden tussen.”

Frenkie de Jong sluit zich daarbij aan. ,,Mexico was een oefenwedstrijd, daar is resultaat niet het allerbelangrijkste. Tegen Bosnië hadden we moeten winnen. Het was niet zo dat we in een dip zaten of zo. In de vorige wedstrijd tegen Italië waren we wel de mindere, maar vanavond hebben we laten zien dat we goed kunnen voetballen.”

