Van Dijk, De Ligt én De Jong genomineerd voor FIFA speler van het jaar

De Ligt en De Jong hebben hun nominatie grotendeels te danken aan hun successeizoen met Ajax. Met hun club veroverden zij in eigen land de landstitel en de KNVB Beker. Dit, samen met het verrassend bereiken van de halve finale van de Champions League, leverde beide spelers een mooie transfer op naar internationale topclubs. Van Dijk won op zijn beurt met Liverpool de Champions League en eindigde als tweede in de Premier League achter Manchester City. In Engeland werd hij eerder al door zijn collega's verkozen tot beste speler van de competitie. Alle drie haalden ze met Oranje tevens de finale van de Nations League, waarin Portugal uiteindelijk te sterk was. Daarvoor waren Duitsland en Frankrijk al verslagen in de poulefase.



De overige genomineerden zijn Cristiano Ronaldo (Juventus), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (FC Barcelona) en Mohamed Salah (Liverpool). Stemmen kan via de site van de FIFA. Wie er met de prijs vandoor gaat wordt op 23 september bekendgemaakt tijdens een gala in Milaan.



De FIFA The Best Award wordt sinds 1991 uitgereikt. Van 1991 tot 2009 was dit de FIFA Player of the Year Award, van 2010 tot 2015 de Ballon d’Or en sinds 2016 heet deze onderscheiding de The Best FIFA Men’s Player. Marco van Basten was in 1992 tot op heden de enige Nederlander die deze prijs won. Luka Modric won de prijs vorig jaar, in de tien jaar daarvoor ging de prijs vijf keer naar Lionel Messi en vijf keer naar Cristiano Ronaldo.



De uitslag wordt niet volledig bepaald door de stemmen van het publiek. Ook de media en de bondscoaches en de aanvoerders van alle nationale teams mogen stemmen op hun top drie. Alle vier de categorieën wegen even zwaar in het eindresultaat.