Van Dijk: Fouten horen nu eenmaal bij het voetbal

Het Nederlands elftal kwam in de 14de minuut door een goal van Kylian Mbappé op achterstand. Quincy Promes zorgde met een kopbal voor de Franse kans. Van Dijk rekent zichzelf ook de 2-1 van Olivier Giroud aan. De verdediger kwam net te laat. ,,We komen wat ongelukkig op achterstand. Fouten horen nu eenmaal bij het voetbal, maar we liepen zo achter de feiten aan. Frankrijk had veel balbezit, maar toch gaven we weinig weg.''

Van Dijk liet zich niet troosten met de wetenschap dat Oranje de wereldkampioen vooral in de tweede helft goed partij wist te bieden. ,,Er waren positieve punten", zei hij. ,,We hadden in de tweede helft minder balverlies en we kregen ook kansen. We hebben bij vlagen goed voetbal laten zien, vooral in de tweede helft. Maar ik ben vooral teleurgesteld over het resultaat."