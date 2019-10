Van Dijk hoopvol over Oranje-missie: ‘Heel Nederland snakt naar het EK’

Aanvoerder Virgil van Dijk was bepaald niet tevreden met de manier waarop het Nederlands elftal in de tweede helft tegen Wit-Rusland speelde. Wat hem wél tevreden stemt, is dat het EK binnen handbereik is.

Oranje nam voor rust een 0-2 voorsprong, maar liet de gastheren terugkomen tot 1-2 en speelde in de tweede helft ‘niet best’, volgens de centrumverdediger. ,,En dat is nog zacht uitgedrukt", sprak hij bij de NOS. ,,We móésten drie punten meenemen, en dat hebben we gedaan. Maar we moeten ook heel goed in de spiegel kijken en zeggen dat het niet goed genoeg was.”

Dat zat 'm in meerdere dingen, aldus Van Dijk. ,,We verloren veel ballen op het middenveld, waardoor zij konden counteren. Zij hielden het heel compact, en het veld werkte ook niet echt mee. Al geldt voor hen hetzelfde. We moeten in ieder geval naar de tweede helft kijken, dat moet beter.”