Van Dijk ‘in shock’ na onthulling Van Gaal: ‘Als groep zijn we er voor hem als hij dat nodig heeft’

Virgil van Dijk was naar eigen zeggen ‘in shock’ toen hij hoorde dat bondscoach Louis van Gaal lijdt aan prostaatkanker. De 70-jarige trainer van Oranje vertelde dat gisteravond op tv in de talkshow van Humberto Tan.

,,Volgende week komt een film over hem uit, ik was benieuwd hoe hij dat zou gaan promoten”, aldus Van Dijk, de aanvoerder van Oranje. ,,Het was een grote schok toen ik hoorde dat hij ziek is. Ik heb hem na het interview een bericht gestuurd. Als groep zijn we er voor hem als hij dat nodig heeft. Hopelijk kunnen we er aan het einde van dit jaar ook voor hem een onvergetelijk WK van maken.”

Van Gaal onthulde dat hij al geruime tijd prostaatkanker heeft. Hij onderging inmiddels 25 bestralingen, ook tijdens de interlandperiodes met Oranje. Van Gaal ging dan ‘s avonds of zelfs ‘s nachts naar het ziekenhuis, zonder dat zijn spelers dat wisten. ,,Dat zegt ook veel over hem”, aldus Van Dijk. ,,Hij is niet iemand die veel medeleven nodig heeft, zo is hij nu eenmaal.”

Oranje werd vrijdag bij de loting voor het WK in Qatar in groep A gekoppeld aan het gastland, aan Ecuador en Senegal, de ploeg van Sadio Mané, teamgenoot van Van Dijk bij Liverpool. ,,We hadden daar vooraf al grappen over gemaakt. Het wordt heel zwaar, Senegal is kampioen van Afrika en heeft fantastische spelers. We spelen tegen hen de openingswedstrijd van het WK om 11.00 uur ‘s ochtends. Om 11.00 uur, wie heeft dat verzonnen? Ik heb zoveel respect voor Senegal en wat die ploeg heeft bereikt. Wij moeten zorgen dat we er klaar voor zijn.”