Van Dijk na gelijkspel in Oslo: ‘We hadden hier moeten winnen’

Georginio Wijnaldum was na afloop alleen tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste twintig minuten. ,,Daarna waren we gewoon veel te slordig”, zei de middenvelder. ,,Dan wordt het lastig tegen een ploeg die zo goed georganiseerd is.”



,,Na die 1-0 van hen werd het minder”, zei Wijnaldum. ,,Dat doelpunt had ook niet hoeven vallen. We werken een hoekschop slecht weg en vergeten aan te sluiten zodat Erling Haaland niet buitenspel stond. Daarna was het lastig om veel kansen te krijgen, ondanks veel balbezit. Gelukkig maken we toch 1-1", doelde hij op de gelijkmaker van Davy Klaassen. “Maar in de tweede helft waren te slordig om nog te winnen. We hadden dat ook niet verdiend.”



Onder Frank de Boer stortte Oranje ineen na een achterstand tegen Turkije en Tsjechië. ,,Dat gebeurde gelukkig nu niet”, zei Wijnaldum. ,,Meneer Van Gaal heeft het de laatste twee dagen veel gehad over teambuilding. We zijn er nog lang niet en we moeten nog veel leren. Maar we zijn wel een team gebleven.”