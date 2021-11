Van Dijk speelt tegen Noorwegen zijn belangrijkste interland: ‘Misschien nu een extra man achterin houden’

Stefan de Vrij verlaat trainings­kamp Oranje, Louis van Gaal roept geen vervanger op

Stefan de Vrij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De verdediger van Internazionale liep gisteravond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (2-2) een blessure op. Daardoor is hij niet inzetbaar in de wedstrijd tegen Noorwegen, die dinsdag op het programma staat.

