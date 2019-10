Van Dijk spreekt niet van geluk: ‘Verdiend drie punten binnengeharkt’

Het Nederlands elftal en Noord-Ierland bleven in De Kuip heel lang doelpuntloos. Tót de 75ste minuut. Niet Nederland, maar Noord-Ierland opende de score namens Josh Magennis. Van wanhoop was echter geen sprake volgens Van Dijk. ,,Bij mij persoonlijk niet eerlijk gezegd. Het is jammer dat we zo'n tegengoal om de oren krijgen, maar we reageren fantastisch. We bleven geduldig, bleven zoeken en natuurlijk doen we niet alles goed, maar we belonen onszelf wel door goed druk te blijven zetten.”

Vijf minuten na de tegentreffer maakte Memphis Depay meteen gelijk. ,,Je probeert iedereen rustig te houden en ook op te jutten zodat de kansen vanzelf zullen komen. Het is dan billenknijpen op het einde en er kunnen dan wat zenuwen in kruipen, maar we hebben goed gereageerd en verdiend gewonnen", aldus Van Dijk, die in de 91ste en 94ste minuut Luuk de Jong en Memphis nog zag scoren. ,,We hadden dit (het verdedigende spel van Noord-Ierland, red.) zeker verwacht. Je moet er dan doorheen durven spelen en dat deden we in de eerste helft te traag.”