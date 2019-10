Van Dongen: Ontslagen worden als je zwanger bent, dat mag niet eens

Ook gisteren, tijdens de achttiende conferentie in ruim een jaar tijd, werd er geen akkoord bereikt. Een staking is de enige optie. ,,Als je op een legale manier wilt staken, moet dat van tevoren worden aangevraagd. Dat is nu gedaan. Waarschijnlijk wordt het volgend weekend.’’ Hoe de staking er precies uit gaat zien, weet van Dongen nog niet. Bij andere stakingen werd de bal soms minutenlang achterin rondgespeeld of gingen spelers op het veld zitten. ,,Dat verwacht ik niet. Er zal de komende dagen wel meer bekend worden. Ik denk dat alle wedstrijden dat weekend worden afgelast.’’



Van Dongen is bezig aan haar tweede seizoen bij de club uit Sevilla. Ze is niet de enige Nederlandse speelster in de Spaanse competitie. Ook onder anderen Sari van Veenendaal (Atlético Madrid) en Lieke Martens en Stefanie van der Gragt (beiden Barcelona) zijn in Spanje actief. ,,We hebben het er wel over, maar in ons geval speelt het niet zo. Wij zijn speelsters van het Nederlands Elftal en hebben het goed voor elkaar. Dat geluk hebben we.’’