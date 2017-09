Van Duinen na rentree: Het vervelende gevoel overheerst nu

Een cyste – een knobbeltje, simpel gesteld – het is geen veelvoorkomende voetbalblessure. ,,Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Als ik er met mensen over sprak, kreeg ik soms als reactie dat zij dat ook hadden gehad, in hun wenkbrauw of nek. Nou, dat had ik ook liever gehad. Omdat het maar niet weg wilde gaan, hebben we het uiteindelijk operatief moeten laten verwijderen. Er is blijkbaar een kans van tien procent dat-ie weer terugkomt.” Hij lacht: ,,En dus 90 procent dat ik er vanaf ben. Ik zit aan de goede kant. Daar hou ik me dan maar aan vast.”