Van Duinen nieuwste aanwinst van PEC Zwolle

Update Vitesse treft Lëtzebuerg of Viitorul in tweede voorronde Europa League

20 juni ARNHEM - Vitesse speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Luxemburgse Racing FC Union Lëtzebuerg of FC Viitorul Constanța uit Roemenië. Dat is woensdagmiddag met enige vertraging bepaald bij de loting voor het toernooi in het Zwitserse Nyon.