Van Duinen wil duidelijke regels bij strafschoppen bij Excelsior

Er waren enkele ploeggenoten voor nodig om beide kemphanen uit elkaar te halen, een minuutje nadat El Azzouzi de strafschop wat slap in de handen van Heerenveen-goalie Wouter van der Steen had geschoten. ,,Hij kwam verhaal halen omdat ik de strafschop had willen nemen”, verklaart Van Duinen. ,,Daar was ik op dat moment niet van gediend. Ik had op dat moment echt het gevoel dat we nog naast Heerenveen konden komen. En dan baal ik gewoon dat we zo’n uitgelezen kans missen. Dat heeft verder niets met hem te maken.”

Hij had de strafschop moéten nemen, maakte hij in woord en gebaar duidelijk, nadat Dennis Higler naar de stip had gewezen. Niet omdat er nu duidelijke regels zijn. ,,Luigi Bruins neemt ze, dat is de enige soort van regel. Maar hij was al gewisseld. Ik had gewoon het gevoel dat die bal voor mij was. Ik zat lekker in de wedstrijd, en voor een spits is het natuurlijk een buitenkansje. Ik neem aan dat er nu wel duidelijke regels komen. Want dit is voor niemand leuk. Voor mij niet. En ook niet voor Zakaria.”