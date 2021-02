Van ‘een verkeerde beginopstelling’ naar ‘gouden wissels’? Schmidt ziet het anders

Bij de rondo’s merkt Javier Vet het verschil tussen NEC en De Graafschap

20 februari NIJMEGEN - NEC’er Javier Vet was met De Graafschap op weg naar de eredivisie. Totdat corona toesloeg. In plaats van de eredivisie in te gaan met de Superboeren, staat hij zondagmiddag tegenover ze.