Van Egmond: ‘Handsballen in strafschopgebied vaak grijs gebied’

Van Egmond geeft toe dat de handsproblematiek vaak ‘lullig’ blijft voor verdedigers. ,,Maar dat is ook omdat de regels zijn herschreven. Dat Te Wierik met het lichaam wegdraait is bijvoorbeeld geen argument hierin. De scheidsrechters zijn daarin ook gebonden. Wat ik weleens hoor is dat dat mensen dan maar een regel willen doorvoeren waarbij simpelweg alles hands is in het strafschopgebied. Dan krijg je dus veel meer van dit soort gevallen. Ik denk niet dat we dat willen. Dat Te Wierik dan hands krijgt is wel weer terecht want constateert je een handsbal bij een schot op doel dan is dat altijd geel.” Van Egmond blijft erbij dat de handsregel interpretabel blijft. ,,Het blijft voor een gedeelte ook een grijs gebied waarmee in buitenlandse competities ook wordt geworsteld.”

Van der Eijk gaf zijn fout later toe voor de camera’s. Dat vond Van Egmond goed. ,,Want het contact was veel te licht voor een strafschop. Niet elk contact is een strafschop. Zoals Sander al aangaf had hij na het moment moeten gaan kijken naar de beelden. Hij was echter afgegaan op een zeer gedecideerde assistent die hem op de strafschop wees. En als die beslissing zo gedecideerd is, willen we niet dat de VAR ingrijpt, die grijpt alleen in bij twijfelgevallen. Want dat is wat ik ook vaak hoor, dat men vindt dat de VAR teveel ingrijpt. Nu doet ‘ie het niet en dan wordt er dus een fout gemaakt.”