Van Es, Groenen en Van de Sanden terug in selectie Leeuwinnen

18:56 ROTTERDAM - NEC speelt vanavond in het KNVB bekertoernooi tegen Excelsior. De Nijmegenaren treden aan met vijf wijzigingen in de basisopstelling. Met een schuin oog kijkt de technisch staf naar de competitieprogramma van drie dagen later als de topper in Friesland tegen Cambuur gepland staat. Toch waakt NEC-trainer François Gesthuizen ervoor dat de bekerwedstrijd tegen Excelsior in de kleedkamer als een ‘tussendoortje’ beschouwd wordt. Mis niets in het liveblog!