Van Es meldt zich af voor cruciaal kwalificatieduel met Ierland

Het duel van het Nederlands vrouwenelftal begint in Dublin om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar november eindigde het onderlinge WK-kwalificatieduel in Nijmegen in 0-0.



Oranje won afgelopen vrijdag in Eindhoven, voor ruim 30.000 toeschouwers, met 7-0 van Noord-Ierland. Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Nederland aan kop in de groep, maar Ierland heeft evenveel punten.



Met Noorwegen ook nog als concurrent voor de eerste plek en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK 2019 in Frankrijk, kan Oranje zich in Ierland eigenlijk geen misstap meer permitteren.