Van frontsoldaat tot assistkoning: de tien gedaantes van Dusan Tadic

1. Frontsoldaat

Toen Ajax’ spelersbus zich op 19 december op weg naar de Kuip een weg baande langs opgefokte Feyenoord-supporters en gloeiende fakkels, keek Tadic er met een glimlach naar. ,,Het motiveerde me. Van mij had het stadion ook vol mogen zitten. Alles tegen jou, daar haal ik kracht uit. Angst? Nee, ik ben bommen gewend’’, aldus de Serviër na de wedstrijd (0-2), doelend op bombardementen van de Navo in 1999. Tadic is niet bang. Met de borst vooruit gaat hij voorop in de strijd. Tijdens de laatste editie van PSV - Ajax (1-1) botste hij in de slotfase flink met Denzel Dumfries. De schoonheidsprijs verdiende het niet, maar ook toen bleek Tadic in alle rivaliteit op zijn best. Als voetbal oorlog is, heeft Ajax een heel dappere frontsoldaat in de gelederen.