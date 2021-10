Van Gaal (70) lost Advocaat af als oudste bondscoach van Oranje

Bart van Rooij in beeld bij Jong Oranje: ‘Ook Dirk Proper ontwikkelt zich goed’

6 oktober ZEIST - NEC’er Bart van Rooij mag dromen van Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi stelt in aanloop naar de interlands tegen Jong Zwitserland (vrijdag in Lausanne) en tegen Jong Wales (dinsdag in Nijmegen) dat de rechtsback uit Escharen dicht tegen de selectie van het Nederlands elftal voor spelers onder 21 jaar aanzit.