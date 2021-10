Van Gaal haalt Danjuma en Wijndal bij voorselectie Oranje, ook Flekken en Lang van de partij

Het Nederlands elftal sluit in november de WK-kwalificatiecyclus af met wedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen. Oranje heeft nog één overwinning nodig om zich voor een ticket voor de eindronde in Qatar te verzekeren. Daarvoor is Owen Wijndal weer kandidaat om als linksback aan te treden. De verdediger van AZ begon afgelopen zomer nog als basisspeler aan het EK, maar raakte vlak voor de start van het nieuwe seizoen geblesseerd. De laatste zes eredivisieduels verscheen de 21-jarige aanvoerder van AZ weer aan de aftrap.