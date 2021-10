Van Gaal looft debuterende doelman Flekken: ‘Ongelofelijk goed met z'n voeten’

De selectie van het Nederlands elftal bestaat uit 26 spelers. Om 18.00 uur wordt de eerste training afgewerkt. Vrijdag speelt Oranje uit bij Letland, volgende week maandag is Gibraltar de tegenstander in Rotterdam.

Het Nederlands elftal is na zes duels koploper in groep G met 13 punten. Noorwegen heeft ook 13 punten, maar een minder goed doelsaldo. Turkije volgt met 11 punten en Montenegro met 8.



Na de twee wedstrijden tegen Letland (vrijdag om 20.45 uur Nederlandse tijd in Riga) en Gibraltar (volgende week maandag om 20.45 uur in Rotterdam) speelt Oranje in november tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis) de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van volgend jaar in Qatar.