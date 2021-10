Van Gaal negeert Promes vanwege strafzaak: ‘Selecteer geen spelers die in zo'n situatie zitten’

VideoQuincy Promes hoeft voorlopig niet te rekenen op een uitnodiging voor Oranje. Dat zei bondscoach Louis van Gaal tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de komende WK-kwalificatiewedstrijden. ,,Ik denk niet dat ik nu spelers selecteer die in zo'n situatie zitten als hij.”

Promes wordt nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij. Hij vertrok in de winterstop van Ajax naar Spartak Moskou. Daar is Promes de afgelopen weken op dreef. Zo scoorde hij onder andere twee keer tegen Napoli in de Europa League.

,,Als een speler in zo’n zaak verwikkeld is, heeft hij veel meer moeite om de focus op de wedstrijd te houden”, aldus Van Gaal. ,,In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland heel dichtbij. Ik heb gezien hoe Quincy heeft gespeeld bij Spartak Moskou. In 2014 zat hij net niet bij de laatste 23 spelers voor het WK.”

Volledig scherm Quincy Promes en Louis van Gaal. © Pro Shots

Het Nederlands elftal is in de WK-kwalificatie na zes duels koploper in groep G met dertien punten. Noorwegen heeft ook dertien punten, maar een minder goed doelsaldo. Turkije volgt met elf punten en Montenegro met acht.



Na de twee wedstrijden tegen Letland (vrijdag om 20.45 uur Nederlandse tijd in Riga) en Gibraltar (volgende week maandag om 20.45 uur in Rotterdam) speelt Oranje in november tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis) de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Bekijk hier onze video's over het Nederlands elftal:

