Van Gaal niet tevreden: ‘We kunnen wel denken dat dit Oranje wereldtop is, maar dat is niet zo’

,,We hebben gespeeld om te winnen, maar we waren veel te onzorgvuldig. Dat komt ook omdat de tegenpartij in een hele compacte ruimte heeft verdedigd. Dan is het nog niet zo makkelijk om daar doorheen te komen. Dan moet je creatief en vast aan de bal zijn. Dat waren we allebei niet,” constateerde Van Gaal bij de NOS. ,,Als we even uitstapten op het middenveld, dan waren we vrij. We moeten durf tonen. Dat is helaas niet gelukt. Ik vond Stefan de Vrij fantastisch spelen, dat heb ik hem net ook verteld. We wisten dat Haaland enorm gevaarlijk was en dat heeft hij vanavond weer bewezen, maar gelukkig bleef het bij één goal. In de eerste twintig minuten hadden we het erg moeilijk met hem, maar dat kwam ook omdat de pass op hem te makkelijk gegeven kon worden.”