Van Gaal-sausje over Oranje? Bondscoach komt met eerste geheel ‘eigen’ selectie

Door Maarten Wijffels



De zomerse transferperiode is voorbij. Er is niet de haastklus van drie interlands in zeven dagen. Iedereen zit volop in het ritme van het clubseizoen. Ja, de aanloop naar de oktober-interlands van het Nederlands elftal oogt op voorhand veel minder hectisch dan in september. Toch valt er ook nu genoeg te overdenken en te bespreken voor Louis van Gaal.