Van Gaal traint bij Oranje met fitte groep op weg naar confrontatie met Montenegro

Deadline Day Vitesse: Transfer­wens Bazoer en Tannane niet vervuld

31 augustus ARNHEM - De transferwens van Riechedly Bazoer en Oussama Tannane is voorlopig nog niet vervuld. Voor de twee sterren van Vitesse is ook op de slotdag van de transferperiode geen club gekomen. Ze blijven daarmee vooralsnog in Arnhem actief.