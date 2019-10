Van Gastel leidt training na vertrek Stam

Hij had hulp van onder anderen Roy Makaay en Said Bakkati, die afgelopen zomer samen met Stam overkwam van PEC Zwolle. Denny Landzaat, de andere assistent, is met Jong Feyenoord mee naar Engeland voor de wedstrijd tegen Jong Southampton in het kader van de Premier League International Cup.



De landskampioen van 2017 staat na slechts drie overwinningen in elf wedstrijden op de twaalfde plaats in de eredivisie. Feyenoord speelt zondag in Venlo tegen VVV.