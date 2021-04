Van Ginkel gelukkig bij PSV: ‘Ik denk niet dat ik nog voor Chelsea in aanmerking kom’

Legt PSV straks voor de vijfde keer in zes jaar Marco van Ginkel vast? Aan het begin van dit jaar leek het een onzinnige vraag, omdat de oud-aanvoerder nog helemaal niet in actie was gekomen. Van Ginkel was vooral een succesvolle schim uit het verleden, die een belangrijk stukje van de kampioensschalen van 2016 en 2018 mag claimen.