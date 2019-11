Van Ginkel keert na meer dan een jaar terug op het trainingsveld

,,Voor de meeste spelers is het normaal om buiten te trainen, maar ik heb veel terugslagen gehad in mijn herstel”, schrijft Van Ginkel. ,,Ik werk elke dag keihard. Ik ben er nog niet, maar kom wel steeds dichter bij een volledig herstel.”



Van Ginkel speelde in april 2018 zijn laatste wedstrijd voor PSV, dat hem huurde van Chelsea. Op 10 juli van dat jaar onderging hij een operatie aan zijn kruisband en zou er acht maanden uitliggen. Tegenslagen wierpen hem echter steeds terug.