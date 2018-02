Van Ginkel maakt weer meters, maar blijft vraagteken voor Feyenoord

Terwijl zijn teamgenoten gisteren een lange groepstraining voltooiden, werkte Marco van Ginkel zichzelf op het trainingsveld van PSV met een stevige loopsessie in het zweet. Trainer Phillip Cocu hield nauwlettend de lichaamstaal van zijn aanvoerder en fysiotherapeut Maarten Gozeling in de gaten. Haalt hij het of haalt hij het niet? Dat is deze week een belangrijke vraag, in aanloop naar Feyenoord-uit. Cocu sloot het vorige week niet uit, maar zekerheid was ook nog niet te verschaffen. Zondag moet PSV in de Kuip zien te winnen, maar afgezien van de editie in 2016 lukte dat de afgelopen jaren zelden.

Met zijn routine en fysieke vermogen is Van Ginkel een van de belangrijkste schakels in het systeem van PSV. Hij organiseert volop, dicht de nodige gaten, voegt duelkracht toe en kan ondanks zijn controlerende taken ook in balbezit gevaarlijk zijn. Een probleem is mogelijk dat Van Ginkel zondag al drie weken geen duel meer heeft gespeeld. Voor een basisplek is het in ieder geval noodzakelijk dat hij na de sessie van dinsdag geen reactie in zijn knie krijgt en vrijdag grotendeels kan aanhaken bij de training van de groep. Lukt dat niet, dan moet Cocu normaal gesproken zoeken naar een andere oplossing.

Chucky