Van Ginkel ziet vierde terugkeer naar PSV zitten: ‘Maar ik ben nu nog niet fit’

Er zit ook nog een optie in het Chelsea-contract van Van Ginkel, waardoor de Britten zijn verbintenis eenzijdig met twee jaar kunnen verlengen. ,,Mijn contract loopt af. Chelsea heeft mij altijd ondersteund. Het is moeilijk om gratis de deur uit te lopen, maar aan de andere kant verloopt mijn contract. Het zou ook van hun kant af kunnen lopen, we moeten dat afwachten.”



,,PSV heeft een speciale plek in mijn hart. Ik volg ze wekelijks”, zegt Van Ginkel. ,,Ik heb ook nog contact met mensen bij de club. Het is lastig om te zien dat het nu moeilijk gaat. Ik lees weleens dat mensen willen dat ik terug kom en dat is leuk om te horen, maar ik ben nu nog niet fit. PSV zou zeker een optie kunnen zijn in de toekomst.”