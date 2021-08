Van Hanegem staat stil bij overlijden Müller: ‘Hij is de maker van de meest pijnlijke tegentreffer’

Müller werd in 1974 wereldkampioen met het toenmalige West-Duitsland. Hij maakte in de finale tegen het Nederlands elftal het winnende doelpunt (2-1). Samen met Franz Beckenbauer, die destijds ook in het nationale elftal speelde, behoort hij tot de grootste iconen uit de geschiedenis van het Duitse voetbal. ,,Müller leed aan de ziekte van Alzheimer en is zijn hoogtepunt in zijn carrière dus wel vergeten. Een treurige gedachte", vervolgt Van Hanegem.



,,Na die finale kwam ik hem nog tegen in Amerika, hij speelde bij Fort Lauderdale Strikers. Ik speelde bij Chicago Sting en in de onderlinge wedstrijd speelde ik centraal achterin. Telkens als Müller de bal leek te krijgen, duwde ik mijn knie hard tegen zijn kont en onderrug. Ja, dat had nog wel met die finale in 1974 te maken. Dat zat diep. Maar Müller zei helemaal niets. De volgende dag was er een boottrip met spelers en Müller was er ook bij. Hij liep moeizaam, maar hij heeft geen wanklank laten horen. Dat vond ik toch wel mooi.