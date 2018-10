Van Hooijdonk bereid te luisteren naar NAC: 'Praten kan altijd'

In de zoektocht naar een geschikt persoon met voetbalkennis voor de bovenste bestuurslaag van NAC wordt steevast de naam van Van Hooijdonk genoemd, alsof het een traditie betreft. Vroeg of laat, zo is al jarenlang de verwachting, gaat het clubicoon weer een rol van betekenis spelen voor de Parel van het Zuiden.

De buikschuivende Van Hooijdonk maakte begin jaren negentig aan de Beatrixstraat naam als goalgetter en haalde als NAC-speler zelfs het Nederlands elftal. In zekere zin vertegenwoordigt hij het oude NAC met een duidelijk Bredaas signatuur. Dat zijn zoon Sydney deze zomer een driejarig contract tekende, is voor hem geen belemmerende factor. De 18-jarige aanvaller talent heeft overigens evenals zijn vader een prima vrije trap in de benen.

Drie eerdere pogingen - project Jan Hoppen in 2010, toenaderingspoging van het duo Ed Busselaar/ Jeffrey van As in 2012 en het geflirt van Stefaan Eskes in 2013 - liepen uiteindelijk spaak. ,,Ik ben zeker bereid om te luisteren naar wat de ideeën of de plannen van de club zijn. Praten kan altijd. Net als alle eerdere keren, maar het moet niet lijken alsof dit een open sollicitatie is, want dat is het niet", zegt de 48-jarige Van Hooijdonk, die zich niet laat afschrikken door eventuele negatieve reacties. ,,Door mijn werk als tv-analist ben ik gewend dat iedereen iets van mij vindt. Daar word ik niet warm of koud van. Iedereen mag een mening hebben, die heb ik namelijk ook."