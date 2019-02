Van Hooijdonk: Studio Voetbal gaat niet samen met functie bij NAC

Heracles kan bij zege in Venlo flinke stap zetten richting play-offs

8:04 VVV en Heracles openen vanavond in Venlo de 23ste speleronde van de eredivisie. Scheidsrechter in de Koel is Erwin Blank. Heracles kan bij een zege een flinke stap zetten naar de play-offs, maar VVV is dit seizoen in eigen huis sterk. De Limburgers pakten al meer punten (18) dan vorig seizoen (15).