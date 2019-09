Van Hooijdonk voelt zich nu écht profvoetballer: ‘Ik wil door’

,,De keuze voor mij pakt goed uit, daar ben ik blij mee”, zegt Van Hooijdonk, zoon van Pierre. ,,Als het aan mij ligt, ga ik er niet meer uit. Nu voel ik me echt profvoetballer: ik wil door, door, door. Dit is zo mooi, maar ik ben hongerig. Ik wil door..."

De jonge Bredase spits benutte gisteravond optimaal de eerste bruikbare voorzet die hij kreeg en opnieuw viel op hoe kalm, met de binnenkant van zijn linkervoet, en precies hij te werk gaat bij het afwerken. ,,Ik trap zelden met de wreef, ben niet zo van het vlammen. Ik houd van spelers die op gevoel met een harde binnenkant kunnen trappen. Baas over de bal blijven, controle houden en dat het schot altijd op goal; dat is een van mijn kernkwaliteiten. Ik ben niet de speler die de bal ophaalt, drie man passeert en scoort. De enige goals die ik buiten de zestien maak, zijn vrij trappen."

Niet verliezen

NAC had het in de slotfase van de wedstrijd lastig tegen het fysieke Excelsior. Met zes aanvallende spelers brak het Bredase elftal in tweeën. ,,Dat voelde ik ook, Excelsior werd sterker", zegt Van Hooijdonk. ,,Wij kwamen er af en toe uit, maar dan werden er verkeerde keuzes gemaakt. Op een gegeven moment zei ik tegen Pele (Van Anholt, red.): 'Zorg maar gewoon dat we de wedstrijd niet verliezen, want we staan tweede met evenveel punten als Excelsior maar een beter doelsaldo.' Maar als er zo'n buitenkansje komt, moet ie hangen. Uiteindelijk bewaart Boussaid het overzicht, geeft een goede voorzet en schiet ik 'm binnen. Heerlijk."