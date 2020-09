Van Hooijdonk wacht gesprek met NAC af na heldenrol: ‘Ik zal altijd doelpunten maken’

Noodgedwongen werd de spits, die transfervrij weg mag, vroeg van stal gehaald. Van Hooijdonk schoot zijn ploeg naast en voorbij FC Den Bosch (2-1). NAC greep opnieuw de macht in de Keuken Kampioen Divisie.

,,Ik had een meter of tien warmgelopen en toen riep de trainer me al om te komen", omschrijft het goudhaantje het moment waarop zijn kans al vroeg kwam. ,,Als wisselspeler moet je ready zijn, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik dat al was. Maar ik moet zeggen: het ging meteen goed. Ik was balvast en het meevoetballen - niet mijn beste kwaliteit - ging ook goed.”

Er werd de laatste weken veel gezegd en gesproken over Van Hooijdonk. Dat deed wat met de jonge goaltjesdief, geeft hij eerlijk aan. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niets lees. Soms lees ik dat ik arrogant ben, of mezelf groter vind dan NAC. Terwijl ik juist het allerliefst hier zou willen blijven.”

Bekijk hieronder de reactie van Van Hooijdonk na afloop:

,,Maar er moet wel perspectief en een goed plan zijn. Dat heb ik wel eens gemist”, voegt Van Hooijdonk daar meteen aan toe. ,,De ene week kan je er niets van. De andere week is het hosanna. Dat is voetbal. Nu merk ik hoe het in elkaar steekt.”

Volledig scherm Van Hooijdonk draagt de treffers zoals altijd op aan zijn overleden opa. © BSR Agency Van Hooijdonk laat geen moment onbenut om nog eens te benadrukken waar hij zelf het liefste zijn toekomst ziet. ,,Het allerliefste wil ik hier vlammen.” De transfervrije status betekent niet per definitie een weg naar de uitgang. ,,Morgen zien we weer hoe het ervoor staat. Maar mijn situatie kan op dit moment slechter.”

Typische Van Hooijdonk-goal

Door in de slotfase ook nog de wedstrijd naar zijn hand te zetten, kolkte het Rat Verlegh Stadion even als vanouds. Van Hooijdonk vond de winnende treffer tekenend voor hem als voetballer. ,,Een typische ‘mij-goal’. Ik heb een harde, zuivere binnenkant. En de pass van Mounir was heel goed. Een beetje zacht, zodat je er goed tegenaan kan lopen.”

,,Als je dan die bal hard tegen het net ziet gaan...” Het Bredase publiek stond na afloop op de banken. ,,Ik had niet eens door dat er maar vierduizend mensen zaten. Het was gewoon een normaal Avondje NAC.”

Na een aantal bewogen weken sluit NAC speelronde 3 van de eerste divisie af als koploper. Na drie wedstrijden is Van Hooijdonk met evenveel treffers topscorer. ,,Sommige mensen schrijven me snel af. Dat moeten ze zelf weten, maar ik weet wat ik kan. Ik zal altijd doelpunten maken.”

